Пайдалуу кеңеш: Дарыгер алманын өзгөчө пайдасын айтты

Кардиолог Мария Чайковская алманы өзгөчө пайдалуу жемиш деп атады. Ал өзүнүн Telegram-каналында алманын күтүлбөгөн пайдасын Lenta.ru сайтына айтып берди.
Чайковская түшүндүргөндөй, окумуштуулар алманын жыты стресске каршы таасир берерин изилдөө аркылуу далилдешти. Башка артыкчылыктардын арасында ал кандагы холестериндин деңгээлинин төмөндөшүн атады.
Мындан тышкары, алма тамырлардын ийкемдүүлүгүн жакшыртат. «Аларда клиникага чейинки моделдерде нейропротектордук касиетке ээ болгон кверцетин бар жана Альцгеймер оорусунун алдын алуу жана дарылоо үчүн талкууланууда», — деп кошумчалады Чайковская.