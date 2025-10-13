08:08
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Кыргызча

2034-жылкы дүйнөлүк чемпионат Рамазанга байланыштуу жылышы мүмкүн

Эл аралык футбол федерациясы (ФИФА) 2034-жылкы Дүйнө футбол чемпиондугун 2035-жылдын январына жылдырууну карап жатат. Бул тууралуу The Athletic жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, мунун негизги себептери Сауд Аравиясында күтүлүп жаткан ысык аба ырайы жана турнирдин даталары мусулмандардын ыйык Рамазан айы менен дал келүүсү болуп жатат. Жай айларында Сауд Аравиясында абанын температурасы 52°Cге (122°F) чейин жетет. Буга чейин ФИФА 2022-жылкы дүйнөлүк чемпионатты ушул эле себеп менен кышында Катарда өткөргөн. Турнир 2022-жылдын 20-ноябрынан 18-декабрына чейин өттү.

Эске салсак, Сауд Аравиядагы дүйнө чемпионаты беш шаардын 15 стадионунда өтөт деп күтүлүүдө. Оюндар Эр-Рияд, Жидда, Абха, Аль-Хобар жана өлкөнүн түндүк-батышындагы курула элек Неом шаарларында өткөрүлөт. Neom стадионунун пландары боюнча, ал деңиз деңгээлинен 350 метр бийиктикте жайгашып, жогорку ылдамдыктагы лифттер жана айдоочусу жок унаалар гана кире алат.

Кийинки дүйнөлүк чемпионат 2026-жылы АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирге тарыхта биринчи жолу 48 команда катышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346905/
Кароо: 39
Басууга
Теги
II Дүйнөлүк оюндарына кыргызстандык алты балбан катышууда
Чынарбек Изабеков ардагерлер арасындагы күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону болду
III КМШ оюндары. Кыргызстан командасы медалдык эсепте алтынчы орунду ээледи
Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду
Магомед Мусаев Азия күрөш федерациясынын президентинин кеңешчиси болду
III КМШ оюндары. Кыргызстандык балбандар грек-рим күрөшү боюнча 4 медаль жеңди
Сүйүнчү! Аяна Асамаликова КМШ оюндарында алтын утуп алды
III КМШ оюндары: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбандар 6 медаль утушту
Айсулуу Тыныбекова UWW дүйнөлүк рейтингинен чыгарылды
III КМШ оюндары: Кыргызстандык таэквондочулар үч медалга ээ болушту
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш&nbsp;сапары менен барды Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Ажылык &minus;2026. Муфтият зыяратчылар арасынан ажылык топтордун жетекчилерин тандайт Ажылык −2026. Муфтият зыяратчылар арасынан ажылык топтордун жетекчилерин тандайт
13-октябрь, дүйшөмбү
08:00
2034-жылкы дүйнөлүк чемпионат Рамазанга байланыштуу жылышы мүмкүн 2034-жылкы дүйнөлүк чемпионат Рамазанга байланыштуу жыл...
06:10
Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүнбү? Ташиевдин жообу
10-октябрь, жума
17:30
11-октябрга карата аба ырайы
16:43
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
16:34
Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты
16:19
Кумтөр: Оор техникаларды оңдоочу цех кандай иштейт?
15:58
Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80 жылдыгы менен куттуктады