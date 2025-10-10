Пайдалуу кеңеш: Тамакты тез айыктыруунун үч жолу

Жалпы практикалык дарыгер Надежда Чернышова тамактын оорусун тез айыктыруунун үч жолу бар деп эсептейт, алардын бири диета кармоо. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазууда.
«Гастрит үчүн колдонулган диетаны кармануу тамактын оорусун айыктырат. Тамак жылуу жана жумшак, ачуу татымалдарсыз же уксуссуз болушу керек. Эч нерсе былжыр челди дүүлүктүрбөшү керек. Экинчи жол — «арстандын кычышуусу» көнүгүүлөрүн жасоо. Бул кан айланууну жакшыртат жана суук тийген ооруну жеңилдетет», — дейт адис.
Тамак оорусун тез айыктыруунун үчүнчү жолу — унчукпай туруу.
«Үнүңүздү дени сак болушуңуз керек, башкача айтканда, унчукпай жүрө бериңиз. Канчалык унчукпасаңыз жана үн байланыштары азыраак чыңалса, суук ошончолук тез өтөт», — деп түшүндүрдү Чернышова.