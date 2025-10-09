Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды

Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Душанбе шаарына барды. Бул тууралуу КР президентинин басма сөз кызматы билдирди.
Президент Садыр Жапаровду Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода жана башка расмий адамдар тосуп алышты.
Мамлекет башчысы сапарынын жүрүшүндө «Борбор Азия — Россия» экинчи саммитине жана Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ МБК) мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат.
Ошондой эле КМШ мейкиндигинде жана «Борбор Азия — Россия» форматында практикалык өз ара аракеттенүүгө кошумча түрткү берүүгө багытталган бир катар биргелешкен документтерди кароо жана кабыл алуу күтүлүүдө.