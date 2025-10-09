13:22
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Жөтөлдөн кантип тез арылууга болот?

Жөтөл менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу — анын түрүн туура аныктоо жана так дарылоо болуп саналат. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Терапевт Юлия Якиманская жөтөлдүн ар кандай формада болушун баса белгилейт: нымдуу, былжырдын пайда болушу менен жана кургак, кыжырданууну жана кыжырданууну пайда кылат. Нымдуу жөтөл үчүн негизги нерсе былжырды кетирүүнү жеңилдетүү, ал эми кургак жөтөл үчүн былжырды жумшартуу жана жөтөл рефлексин басаңдатуу.

Суюктукту көп ичүү, абаны нымдоо, бөлмөнү үзгүлтүксүз желдетүү жана эс алуу дарылоону тездетүүгө жардам берет. Дарыгер нымдуу жөтөлдү басуу үчүн жөтөлдү басуучу каражаттарды колдонууга болбойт деп белгилейт. Анткени бул пневмонияга алып келиши мүмкүн. Антибиотиктерди өз алдынча ичпөө, көкүрөккө ысытпоо же бутуңузду ысык температурага малбоо сунушталат.

Эгерде жөтөлүңүз жети күндөн ашык созулса, демиңиз кысылып же көкүрөк ооруса, какырыгыңыз жашыл түскө боёлсо же кан болсо, же температураңыз 38°Сден жогору болсо, анда дарыгерге кайрылуу керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346570/
