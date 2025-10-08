13:44
Пайдалуу кеңеш: Күзүндө көбүрөөк ашкабак жегиле. Себеби

Күз — ашкабакты рационуңузга киргизүү үчүн эң сонун мезгили деп жазат Sport24.ru сайты.

Бул сезондук жашылча дененин коргонуу күчтөрүн бекемдөөгө, витаминдердин жетишсиздигин толуктоого жана маанайды көтөрүүгө жөндөмдүү чыныгы супер азык.

Ашкабактын ден соолукка пайдасы

Ашкабак аз калориялуу азык (100 г чийки 26 ккал), клетчаткага, витаминдерге жана минералдарга бай. Анын кызгылт сары түсү канчалык ачык болсо, пайдасы ошончолук жогору болот.

Ашкабак төмөнкүлөргө бай:

— Бета-каротин (провитамин А), ал күнөстүү түс берет. Организмде көздүн, теринин жана иммунитеттин ден соолугу үчүн зарыл болгон А витаминине айланат.

— Витамин С: күчтүү антиоксидант, иммунитетти колдойт жана теринин жана кан тамырларынын дени сак болушу үчүн коллаген өндүрүшүн стимулдайт.

— В витаминдери (В1, В2, В5, В6, В9 — фолий кислотасы): зат алмашууга катышат, нерв системасын колдойт, кан түзүүдө маанилүү.

— Витамин Е: дагы бир антиоксидант, ал клеткаларды кычкылдануу стрессинен коргойт жана теринин жана чачтын сулуулугун сактайт.

— Карнитин витамин сымал зат алмашууну жакшыртат жана «оор» тамактарды сиңирүүгө жардам берет.

— К витамини, нормалдуу кандын уюшу жана сөөктүн ден соолугу үчүн зарыл.

— Минералдар: калий, магний, темир, цинк жана башкалар.
