Магомед Мусаев Азия күрөш федерациясынын президентинин кеңешчиси болду

Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мурдагы мүчөсү Магомед Мусаев Азия күрөш федерациясынын (UWW Азия) жетекчисинин кеңешчиси болду. Бул тууралуу уюмдун сайтында жарыяланды.
Азиянын Эл аралык күрөш федерациясынын президенти Мохаммед Аль-Авамлех жаңы кеңешчиси Магомед Мусаевди куттуктап, анын Азияда көптөгөн сыйлыктарды жеңип алган көрүнүктүү жыйынтыктарга жетишкенин, азыркы учурда эл аралык машыктыруучу экенин белгиледи. Ал ошондой эле UWW Asia Магомед Мусаевдин командасына кошулганына кубанычта экенин кошумчалады.
Мусаев 2011-жылдан 2020-жылга чейин Кыргызстандын улуттук курамасында күрөшкөн. Бул убакыт ичинде ал чоң ийгиликтерге жетишкен. Алсак, 2011-жылы Азия чемпиону болсо, 2012-жылы Лондондо өткөн Олимпиада оюндарына катышып, 7-орунду алган.
2014-жылы спортчу Кореяда өткөн Азия оюндарынын күмүш медалын жеңип алса, 2018-жылы Индонезияда ошол эле ийгиликти кайталаган. Ошондой эле 2016-жылы Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиадада 9-орунду ээлеген.
Магомед Мусаев Азия оюндарындагы ийгиликтери үчүн «Данк» медалы менен сыйланган.