Кыргызстанда бир жумада КРВ инфекцияларынын 5300дөн ашуун учуру катталды

Кыргызстанда бир жумада курч респиратордук вирустук инфекциялардын 5300дөн ашуун учуру катталды.

Кыргызстанда эпидемиологиялык сезон баштала элек, бирок курч респиратордук вирустук инфекциялардын көбөйгөндүгү белгиленүүдө.

Кыргызстанда 29-сентябрдан 5-октябрга чейинки бир жумада курч респиратордук вирустук инфекциялардын 5341 учуру катталды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти.

Ведомстводон билдиришкендей, оорунун көрсөткүчү өткөн жумага салыштырмалуу 6,7 пайызга азайган.

Бардык оорулардын 60 пайызы 14 жашка чейинки балдар (3200 учур).

Ушундай эле эпидемиологиялык абал жыл сайын күздүн келиши, абанын салкын болушу жана окуу жылынын башталышы менен байкалат, бул адамдардын жыштыгынын көбөйүшүнө жана натыйжада оорунун көрсөткүчүнүн өсүшүнө шарт түзөт.

Адистер курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун эпидемиялык мезгили баштала электигин баса белгилешти.

Көп жылдык байкоолор боюнча эпидемия мезгилинин башталышы ноябрь айынын аягында — декабрдын башында болот.

Учурда курч респиратордук вирустук инфекцияларга жана сасык тумоого күзөтчүлөр тарабынан көзөмөл жүргүзүлүүдө. Курч респиратордук вирустук инфекциялар менен ооруган бейтаптарды лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, республикада жыл сайын катталган вирустар: аденовирус, респиратордук синцитиалдык вирус, метапневмовирус, парагрипп вирустары, риновирустар айланууда.

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун божомолуна ылайык, бул эпидемиялык мезгилде сасык тумоонун төмөнкү түрү тарайт:

— A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 сымал вирус;

— A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) сымал вирус;

— B/Austria/1359417/2021ге окшош вирус (B/Victoria lineage).

Сасык тумоонун алдын алуу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги Гриппол+ вакцинасынын 63 миң 700 дозасын сатып алууга тендер өткөргөн.

Учурда анын жеткирилиши күтүлүүдө. Вакцина бекер жана тобокелге кабылгандарга артыкчылык берилет, атап айтканда:

  • саламаттыкты сактоо кызматкерлери;
  • өнөкөт оорулары бар адамдар;
  • тез-тез ооруган балдар;
  • 65 жаштан ашкан адамдар;
  • кош бойлуу аялдар.
