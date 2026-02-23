16:08
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоонун көрсөткүчү төмөндөдү

Кыргызстанда 16-февралдан 22-февралга чейинки жумада курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун 9119 учуру катталган. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg агенттигине билдирди.

Адистердин айтымында, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 13,7 пайызга төмөндөгөн.

Бардык учурлардын 72 пайызы 14 жашка чейинки балдар (6600 учур). Жуккандардын 11,8 пайызы (1075 учур) ооруканага жаткырылган.

Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында катуу курч респиратордук инфекциялардын жана сасык тумоого окшогон оорулардын байкоосу уланууда.

Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп чогулган жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар тезинен жергиликтүү клиникаларга медициналык жардамга кайрылышы керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363167/
