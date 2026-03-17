Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо ооруларынын көрсөткүчү төмөндөдү

Кыргызстанда 9-марттан 15-мартка чейинки жумада курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо менен ооруган 6 миң 423 учур катталган. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg маалымат агенттигине билдирди.

Адистердин айтымында, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 2,3 пайызга төмөндөгөн.

Бардык учурлардын 66,4 пайызы 14 жашка чейинки балдар (4300 учур).

Бишкекте, Ошто жана Токмокто катуу кармаган респиратордук инфекциялар жана сасык тумоо сыяктуу оорулар боюнча күзөттүк көзөмөл уланууда.

Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп топтолгон жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар тургундарды жергиликтүү клиникаларга тезинен медициналык жардамга кайрылууга чакырышат.
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоонун көрсөткүчү төмөндөдү
