18:00
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо кайрадан күч алууда

Кыргызстанда 2026-жылдын үчүнчү жумасында (12-январдан 18-январга чейин) курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоонун 15 869 учуру катталган. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg агенттигине билдирди.

Маалыматка ылайык, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 28,8 пайызга өскөн.

Бардык учурлардын 76,7 пайызы 14 жашка чейинки балдар. 17,4 пайызы (2700 учур) ооруканага жаткырылган.

Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле Баткен, Чүй жана Талас аймактарында оорунун көрсөткүчү жогору болгон.

2025-жылдын октябрынан бери өлкөдө А сасык тумоосу басымдуу түрдө таралып, В сасык тумоосу жана COVID-19 учурлары да катталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358418/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Ошто КРВИ/пневмония көбөйүүдө. Үй-бүлөлүк дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштейт
КРВИ сезону: Кыргызстандыктар кайсы сасык тумоого көп чалдыгаары айтылды
КРВИ жана сасык тумоонун көрсөткүчтөрү төмөндөп жатат
КРВИ жана сасык тумоо мезгили. Кыргызстандагы 44 мектеп онлайн окутууга өттү
КРВИ жана сасык тумоо азайды. Мектептеринде онлайн сабактар ​​жокко чыгарылды
КРВИ жана сасык тумоо. Кыргызстандагы 500дөн ашык мектеп онлайн окутууга өттү
Өлкөдө КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны 11,7 пайызга төмөндөдү
КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү: Ооруканаларда 200 орун жана мобилдик бөлүм ачылды
Кыргызстанда бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 42 500 учуру катталды
Кыргызстандагы 214 бала бакча карантинге жабылып, 207 мектеп онлайн окууга өттү
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
19-январь, дүйшөмбү
17:20
20-январга карата аба ырайы 20-январга карата аба ырайы
16:42
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо кайрадан күч алууда
15:44
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
14:41
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
14:25
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт