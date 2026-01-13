КРВИ сезону: Кыргызстандыктар кайсы сасык тумоого көп чалдыгаары айтылды

Кыргызстанда Жаңы жыл майрамдарында КРВИ жана сасык тумоонун 12 124 учуру катталган. Бул тууралуу Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Суранбаев Биринчи радиодо билдирди.
Анын айтымында, бул көрсөткүчтөр мурунку жумага салыштырмалуу 27 пайызга жогору.
Адис риновирус, аденовирус жана парагрипп сыяктуу ар кандай вирустар катталганын белгиледи. Кыргызстандыктар көбүнчө А тумоосу менен жабыркашат; В тумоосу менен ооруган учурлар да кездешет, бирок азыраак.
Департамент кырдаалды күн сайын көзөмөлдөп, эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзөт.