Кыргызстанда бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 6 миң 500 учуру катталды

Кыргызстанда 2-марттан 8-мартка чейин курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун 6 миң 576 учуру катталды. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди.
Адистердин айтымында, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 14,7 пайызга төмөндөгөн.
Бардык учурлардын 65,9 пайызы 14 жашка чейинки балдар (4300 учур).
Бишкекте, Ошто жана Токмокто катуу кармаган респиратордук инфекциялар жана сасык тумоо сыяктуу оорулар боюнча күзөттүк көзөмөл уланууда.
Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп топтолгон жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар тургундарды жергиликтүү клиникаларга тезинен медициналык жардамга кайрылууга чакырышат.