Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды

Кыргызстанда 19-январдан 25-январга чейинки жумада курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун 14 607 учуру катталган. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg агенттигине билдирди.

Адистердин айтымында, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 7,9 пайызга төмөндөгөн.

Бардык учурлардын 72,4 пайызы 14 жашка чейинки балдар болуп саналат.

Медицина кызматкерлери Бишкекте, Ошто жана Токмокто катуу курч респиратордук инфекцияларды жана сасык тумоого окшогон ооруларды көзөмөлдөөнү улантууда.

Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп чогулган жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар тезинен жергиликтүү клиникаларга кайрылышы керек.
