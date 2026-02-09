Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны азайды

Кыргызстанда 2-февралдан 8-февралга чейинки жумада курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо менен ооруган 12 400 учур катталган.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg агенттигине билдиргендей, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу 11,1 пайызга төмөндөгөн.
Бардык учурлардын 73,8 пайызы 14 жашка чейинки балдар. Жугуштуу ооруга чалдыккандардын он эки пайызы ооруканага жаткырылган.
Медицина кызматкерлери Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында катуу кармаган респиратордук инфекциялар жана сасык тумоо сыяктуу оорулар боюнча байкоо жүргүзүүнү улантууда.
Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп топтолгон жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар жергиликтүү клиникаларга тезинен кайрылууга чакырышат.