Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Аялдардын депрессиясын пайда кылган суусундук аныкталды

Канттуу алкоголсуз суусундуктарды үзгүлтүксүз колдонуу — өзгөчө аялдарда семирүү жана кант диабети коркунучун гана эмес, депрессияга чалдыгуу коркунучун да жогорулатат. Бул тууралуу Sport-Express басылмасы жазып чыкты.

Мындай тыянакка Германиянын Диабет изилдөө борборунун жана Франкфурт менен Кельндеги клиникалардын изилдөөчүлөрү келишти. Изилдөө JAMA Psychiatry журналында жарыяланды.

Окумуштуулар 18-65 жаштагы 932 катышуучунун маалыматтарын талдап чыгышты: 405 депрессиялык бузулуу диагнозу коюлган жана 527 дени сак ыктыярчы. Газдалган сууну үзгүлтүксүз ичкен аялдардын депрессияга кабылуу коркунучу 17% жогору экени жана алардын белгилеринин оордугу айкыныраак экени аныкталган.

Авторлордун айтымында, ичеги микробиомасы негизги ролду ойнойт. Канттуу суусундуктарды ичкен аялдарда Eggerthella тукумундагы бактериялар көбөйгөн, буга чейин депрессия менен байланышы бар. Эркектерде мындай ассоциация байкалган эмес. Эмне үчүн бул таасир көбүнчө аялдарда пайда болот, белгисиз бойдон калууда. Бул гормоналдык айырмачылыктарга же иммундук системанын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болушу мүмкүн.

«Биздин маалыматтар сода керектөө менен депрессиялык симптомдордун ортосундагы байланыш микробиома аркылуу ишке ашат деп айтууга болот. Ал тургай, кичинекей тамак-аш өзгөртүүлөр олуттуу таасир этиши мүмкүн », изилдөө лидери доктор Шармилли Эдвин Thanarajah билдирди.

Изилдөөчүлөр микробиоманы келечекте, мисалы, диеталык стратегиялар же пробиотиктер аркылуу терапевтикалык максат катары кароого болот деп эсептешет.
