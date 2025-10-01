13:42
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Кыргызча

III КМШ оюндары. Кыргызстандык самбочулар төрт медаль утуп алышты

КМШ мамлекеттеринин III оюндарында кыргызстандык самбочулар төрт медаль утуп алышты. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин сайтында маалымдалды.

Азербайжандын Гөйгөл шаарындагы олимпиадалык спорт комплексинде III КМШ оюндарынын алкагында самбо боюнча мелдештер жыйынтыкталды.

Аталган мелдеште Кыргызстандын төрт спортчусу байгелүү орундарды ээледи:

  • Ильяс Абжалиев (71 кг) — күмүш медаль;
  • Марал Байбосунов (79 кг) — күмүш медаль;
  • Элдар Аскарбеков (53 кг) — коло медаль;
  • Илья Сухинин (98+ кг) — коло медаль.

28-сентябрда Азербайжанда башталган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) III оюндары 8-октябрда жыйынтыкталат.

Жалпысынан III КМШ оюндарында 13 өлкөдөн келген 1624 спортчу күч сынашууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345568/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Кыргызстандын футзал боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу кызматынан кетет
Казакстандын «Кайрат» клубу «Реал Мадридге» 5:0 эсеби менен жеңилип калды
Спортчу Айпери Медет кызы дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунду сактап калды
Москвада биринчи мусулман футбол лигасы түзүлдү
Лионель Месси «Интер Майами» клубу менен келишимин узартты
Кыргызстандык мушкер Муртазали Магомедов UFC уюму менен келишимди утуп алды
Чемпиондор Лигасы: «Кайрат» — «Реал Мадрид» беттешине билеттер сатылып бүттү
Кубанычтын көз жаштары. «Алтын топ» сыйлыгын алган Усман Дембеле ыйлап жиберди
Кыргызстандын футбол боюнча курамасы ФИФАнын рейтингинде эки тепкичке төмөндөдү
Кыргызстандык балбан Нурзат Нуртаева дүйнө чемпионатында коло медаль утту
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
1-октябрь, шаршемби
13:40
Кыргызстанга туристтик поезддердин келүүнү улантууда Кыргызстанга туристтик поезддердин келүүнү улантууда
13:01
Президент балдар, аялдарга каршы кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүүнү тапшырды
12:42
III КМШ оюндары. Кыргызстандык самбочулар төрт медаль утуп алышты
12:18
Айыл чарба министрлиги унаа сатып алууга 90 миллион сомдон ашык каражат бөлөт
12:03
Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов 1-октябрь Карылар күнү менен куттуктады