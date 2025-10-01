Пайдалуу кеңеш: Пиццаны кимдер жебеши керек?

Диетолог Татьяна Селезнева элди бышырылган тамактардан алыс болууга чакырат, анткени заманбап диетада алар өтө көп деп билдирет. Бул тууралуу дарыгер «Чемпионат» сайтына билдирди.
Анын айтымында, тамак сиңирүүсүнөн жабыркагандар пиццадан да, таттуу пирогдон да баш тартышы керек.
Мындай тамактарды ашыкча салмактуу, кант диабети, жүрөк-кан тамыр оорулары, тамак сиңирүү оорулары бар адамдарга сунуштабайм", — деди ал.
Дарыгер жогоруда айтылган шарттары жок адамдар да бул тамактарды колдонуудан алыс болушу керек же жок дегенде чектөөсү керек экенин баса белгилейт.
Эгерде ден-соолукка байланыштуу тынчсыздануулардан жогору болсо, диетолог пирогду майрам күндөрү гана жеш керек деп кеңеш берет жана аз өлчөмдө — 1-2 даана жана пиццаны — 1-2 тилим жесе болот.