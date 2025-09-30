14:07
Москвада биринчи мусулман футбол лигасы түзүлдү

Москвада «UMMA LEAGUE» деп аталган биринчи мусулман футбол лигасы түзүлдү. Лига учурда расмий каттоодон өтүп жатат жана ага 14 команда кирет.

Лигага башка конфессиялардын өкүлдөрү да катыша алат. Оюнга ышкыбоздор гана эмес, профессионалдар кеңешчи же машыктыруучу катары да катыша алат.

Лиганын эрежелерине дресс-код, орой сөздөрдү айтууга тыюу салуу жана профессионал оюнчуларга тыюу салуу кирет.

«Лига мусулмандардын руханий башкармалыктарынын бири-биринен айырмаланган командаларын жана турнирлерин бир диний долбоордун алкагында бириктирүү, ошону менен борбор калаа үчүн мусулман футбол лигасын түзүү максатында түзүлгөн», — дейт анын негиздөөчүсү Ринат Каюмов.

Лиганын форматы 16 жана андан жогорку жаштагы оюнчулар үчүн ачык 16 командадан башталат. 23-сентябрда ачылган сезон, жума сайын үзгүлтүксүз матчтар жана упайга негизделген жеңүүчү менен толук чемпионат катары түзүлөт. Оюндар 8×8 форматына ылайыкташтырылган расмий эрежелер боюнча, толук статистика жана турнирдик таблицалар менен ойнолот.

Эске салсак, 2022-жылдын февраль айында Эл аралык футбол федерациясы (ФИФА) жана Европа ассоциациялар биримдиги (УЕФА) Орусиянын курама командасына жана башка орус командаларына өз мелдештерине катышууга тыюу салган. Орусиялык клубдарга Чемпиондор Лигасында, Европа Лигасында жана Конференция Лигасында катыша албайт.
