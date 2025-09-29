13:07
Пайдалуу кеңеш: Түнү чочуп ойгонуунун себептери эмнеде?

Уйкунун шал оорусу — коркунучтуу, бирок зыяны жок көрүнүш. Бул тууралуу жалпы практикалык дарыгер Амир Хан Lenta.ru сайтына айтып берди.

Анын айтымында, уйкудагы шал оорусу адамдын уйку жана ойгонуу чегинде тетири турган шарт экенин түшүндүрдү. Бул мезгилде адамдар кыймылдай албай, көкүрөгүнө басым сезилип, кээде галлюцинация байкалат.

Терапевт бул коркунучтуу сезимдер мээ уйкунун тез көз кыймылы фазасында турганда капыстан ойгонуудан пайда болот деп түшүндүрдү. «Мындай баскычта булчуңдар убактылуу кыймылсыз болуп, мээге реалдуулукка көнүү үчүн бир нече секунд, кээде мүнөттөр керек болот», — деп белгиледи Хан.

Дарыгер уйку шал оорусу ден соолукка коркунучтуу эмес экенин баса белгиледи. Бирок ал стрессти азайтуу жана сергек уйкунун тартибин жана гигиенаны сактоо менен кол салуулардын алдын алууга болорун кошумчалады.
