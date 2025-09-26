Пайдалуу кеңеш: Күнүнө канча жаңгак жесе болот?

Жаңгактар адам үчүн эң пайдалуу азыктардын бири. Эң көп пайда алуу үчүн күнүнө канча жаңгак жесе болот? Жаңгакты көп колдонуу аллергияга алып келиши мүмкүнбү? Бул суроолорго орусиялык медициналык эксперти Светлана Шокур жооп берди.
Дарыгердин айтымында тең салмактуу тамактануу боюнча стандарттуу сунуштардын негизинде, жаңгактын сунушталган суткалык керектөөсү болжол менен 30 граммды түзөт. Ал өзөктөрү боюнча болжол менен 16-20 бадамга, 5 кабыгы кесилген жаңгакка жана 40ка жакын кабыгынан алынган мистеге барабар.
Жаңгактын санын көбөйтүү, алардын пайдалуу таасирин күчөтпөйт, бирок, жогоруда айтылгандай, салмак кошууга жана ар кандай терс таасирлерге алып келиши мүмкүн.
Пайдалуу май кислоталарын жана витаминдерди сактап калуу үчүн жаңы жаңгактарды тандаңыз (алар көбүнчө оор) жана кабыгындагы жаңгактарды тандаңыз. Кабыгынан тазаланган жана таңгакталган өзөктөр тез кычкылданат жана даамын өзгөртө алат. Куурулган же чыланган жаңгактардагы минералдардын сиңиши алардын курамында фитин кислотасы аз болгондуктан жакшыраак болот.