11:17
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Күнүнө канча жаңгак жесе болот?

Жаңгактар ​​адам үчүн эң пайдалуу азыктардын бири. Эң көп пайда алуу үчүн күнүнө канча жаңгак жесе болот? Жаңгакты көп колдонуу аллергияга алып келиши мүмкүнбү? Бул суроолорго орусиялык медициналык эксперти Светлана Шокур жооп берди.

Дарыгердин айтымында тең салмактуу тамактануу боюнча стандарттуу сунуштардын негизинде, жаңгактын сунушталган суткалык керектөөсү болжол менен 30 граммды түзөт. Ал өзөктөрү боюнча болжол менен 16-20 бадамга, 5 кабыгы кесилген жаңгакка жана 40ка жакын кабыгынан алынган мистеге барабар.

Жаңгактын санын көбөйтүү, алардын пайдалуу таасирин күчөтпөйт, бирок, жогоруда айтылгандай, салмак кошууга жана ар кандай терс таасирлерге алып келиши мүмкүн.

Пайдалуу май кислоталарын жана витаминдерди сактап калуу үчүн жаңы жаңгактарды тандаңыз (алар көбүнчө оор) жана кабыгындагы жаңгактарды тандаңыз. Кабыгынан тазаланган жана таңгакталган өзөктөр тез кычкылданат жана даамын өзгөртө алат. Куурулган же чыланган жаңгактардагы минералдардын сиңиши алардын курамында фитин кислотасы аз болгондуктан жакшыраак болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344963/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукту сактоо үчүн уктагандын эң жакшы учуру кайсы?
Пайдалуу кеңеш: Сентябрь айынын беш идеалдуу мөмө-жемиштери аталды
Пайдалуу кеңеш: Онколог рактын өнүгүшүнүн чыныгы себептерин аныктады
Пайдалуу кеңеш: Чач качан агара баштайт?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн курманы эртең менен ач карын жеш керек?
Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды
Пайдалуу кеңеш: Тез уктап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер кофенин күтүлбөгөн пайдасын атады
Пайдалуу кеңеш: Тамекини кантип биротоло таштоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер эң пайдалуу күзгү азыкты атады
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
11:16
«Чалдовар» бекетинде коррупцияга шектелип 20дан ашык кызматкер кармалды «Чалдовар» бекетинде коррупцияга шектелип 20дан ашык кы...
10:00
Пайдалуу кеңеш: Күнүнө канча жаңгак жесе болот?
09:30
Бүгүнкү доллардын курсу
09:12
Жогорку Кеңешке шайлоо. Бишкек шаарынын мэриясы түшүндүрүү иш-чараларын өткөрөт
09:00
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин 75 жылдык поэзия кечеси өттү
25-сентябрь, бейшемби
18:22
26-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
18:20
Партиялар шайлоого катышаары тууралуу БШКга үч күндүн ичинде билдирүүсү керек
17:56
Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда