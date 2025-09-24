Кыргызстандык мушкер Муртазали Магомедов UFC уюму менен келишимди утуп алды

Кыргызстандык спортчу Муртазали Магомедов (10-0) UFC менен келишимди утуп алды. Бул тууралуу UFC.com өзүнүн Instagram баракчасында билдирди.
Маалыматка ылайык, бүгүн АКШнын Невада штатындагы Лас-Вегас шаарында Дана Уайттын Контендер сериясынын турниринин акыркы жумасы өттү.
Экинчи беттеште мурдагы OCTAGON чемпиону кыргызстандык Муртазали Магомедов мексикалык Брайан Цурхер менен (9:1) беттешти.
Кыргызстандык атаандашын биринчи раундда эле нокаут менен жеңип, 1 мүнөт 37 секундда жеңишке жетти.
Турнирдин жыйынтыгында UFC уюмунун президенти Дана Уайт Муртазали Магомедовду куттуктап, аны дүйнөнүн эң күчтүү лигасына чакырды.