Пайдалуу кеңеш: Сентябрь айынын беш идеалдуу мөмө-жемиштери аталды

Диетолог Надежда Литвинова күз мезгилинин башында кайсы азыктарга көңүл буруу керектиги менен бөлүштү. Бул тууралуу Health.mail.ru сайты жазууда.
- Чычырканак — витамин жана минералдык курамы боюнча рекордсмен болуп саналат. Анын курамында А, С, Е, РР, В витаминдери, ошондой эле натрий, темир, магний, фосфор бар. Аз кандуулук, сасык тумоо, стресске каршы, жүрөк-кан тамыр оорулары менен рактын алдын алуу үчүн сунушталат. Кургатылганда мөмө өзүнүн уникалдуу пайдалуу витамин-минералдык курамын 80%ке чейин сактайт.
- Алма — клетчаткага, В витаминине бай жана С жана К витаминдерин, ошондой эле магний, марганец, жезди камтыйт. Алар зат алмашуунун бузулушу жана жогорку холестерол үчүн сунушталат. Алма иммундук системаны стимулдап, суук тийүүгө туруктуулукту жогорулатат.
- Кабак — диетологдор арасында сүйүктүү жашылча болуп саналат. Анын 100 граммында болгону 24 ккал бар. Бул эң гипоаллергендүү жашылчалардын бири. Айрыкча балдар үчүн эң популярдуу биринчи тамак. Анын курамында клетчаткалардын жогору болушу ашыкча салмак менен күрөшүүгө жардам берет, ичеги флорасын жакшыртат жана ичегилердин үзгүлтүксүз иштешине өбөлгө түзөт. Калий жана магнийдин жогорку курамы жүрөк-кан тамырлардын иштешин жакшыртат, жүрөктүн ишемиялык оорусунан сактайт.
Кабактын курамындагы витаминдер (C, E, A, PP, жана B витаминдери) иммундук функцияны жакшыртат жана жаш куракка байланыштуу көрүүнүн начарлашына жардам берет.
- Ашкабак да аз калориялуу жашылча, бирок ден соолукка пайдасы андан да чоң. Иммундук системаны стимулдаштыруудан, картаюу процессин жайлатуудан жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын алдын алуудан тышкары, ашкабак бир катар уникалдуу артыкчылыктарды берет. Ашкабактын уруктары ээ күчтүү ппаразиттерге каршы таасири жана ошондой эле микроэлемент цинкти камтыйт. Ошон үчүн ашкабак эркектердин жыныстык функциясын стимулдайт жана простатиттин алдын алуу болуп саналат.
- Козу карындар — белок, май жана углеводдор боюнча тең салмактуу азык. Аларда көп клетчатка, В витаминдери, D жана С витаминдери, кальций, фосфор, темир, калий микроэлементтери бар.
Эң аз калориялуу козу карындар — бал козу карындары, шампиньондор жана шантереллалар. Туура бышырылганда (кайнатуу, бышыруу) арыктоого, холестериндин деңгээлин жана ичегилердин ишин нормалдаштырууга, иммунитетти көтөрүүгө жана фосфор-кальций алмашууну турукташтырууга жардам берет.