Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Онколог рактын өнүгүшүнүн чыныгы себептерин аныктады

Көпчүлүк учурларда рак стресстин кесепети эмес, тескерисинче, адамдын жашоо образынын натыйжасы. Бул тууралуу онколог Константин Титов билдиргендигин News.ru сайты жазууда.

Дарыгер стресс шишиктин өсүшүнө өбөлгө түзөрүн, бирок бул анын өнүгүшүнө негизги фактор эмес экенин баса белгиледи.

Титовдун айтымында, оору көбүнчө күнүмдүк адаттардан жана туура эмес жашоо образынан улам пайда болот. Рактан каза болгондордун болжол менен 40% тамеки чегүү жана семирүү менен байланышкан. Ал эми жалпысынан алганда, жашоо образы рактын 90%ынын себеби болуп саналат, калган учурлар тукум куучулук.

Дарыгер ошондой эле диеталык кошулмаларды жана витаминдерди билбестен ичүү залалдуу шишиктердин пайда болушуна алып келерин эскертти. Титов белгилегендей, витаминдин жетишсиздиги менен да медициналык билимсиз туура дозасын аныктоо кыйын. Мындан тышкары, витаминдердин ашыкча болушу ден соолукка олуттуу зыян келтириши мүмкүн.


