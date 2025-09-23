Кубанычтын көз жаштары. «Алтын топ» сыйлыгын алган Усман Дембеле ыйлап жиберди

«Пари Сен-Жермен» жана Франция курама командасынын чабуулчусу Усман Дембеле 2025-жылдагы «Алтын топту» алгандан кийин ыйлап жиберди. Салтанат Париждеги Шатль театрында өтүп, француз футболчусу апасына кайрылып жатып көзүнө жаш алды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.
2025-жылдагы «Алтын топту» жеңип алды. ПСЖнын чабуулчусу 2024/25-жылкы сезонду мыкты өткөрүп, Луис Энрикенин командасынын негизги оюнчусу болуп, командасы Чемпиондор Лигасын, Лига 1ди жана Франция Кубогун утуп алууга жардам берген.