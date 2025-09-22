16:25
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди

Өлкөдө 40 кабатка чейинки көп кабаттуу үйлөрдү курууга бардык шарттар бар. Бул тууралуу «Кабар» маалымат агенттигине берген маегинде курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев билдирди.

Анын айтымында, Кыргызстанда буга чейин 27 кабаттуу үйлөр ишке кирсе, 35 кабатка чейинки имараттар курулууда. Кийинки кадам 40 кабаттуу үйлөрдү куруу болот.

Министр белгилегендей, долбоорлоочуларга негизги талаптар каржылык жактан өзүн-өзү актоо жана сейсмикалык коопсуздукту камсыздоо болуп саналат. «Кыргызстан 8 баллга чейин жер титирөө болгон сейсмикалык аймакта жайгашкандыктан, ар бир долбоор жаңы технологияларды колдонуу менен тыкыр текшерүүдөн өтөт», — деди ал.

Нурдан Орунтаев өлкө артта калбашы керектигин баса белгиледи. Ал Кытайдын Үрүмчү шаарын мисал келтирип, буга чейин эле ушундай шартта 60-70 кабаттуу үйлөр курулуп жатканын айтты.

Министр ошондой эле инвесторлордун саны өсүп жатканын жана алар үчүн эч кандай тоскоолдуктар жок экенин кошумчалады.
