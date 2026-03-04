Кыргызстанда курулуш тармагындагы ИДП 438,5 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин коллегиясында билдирди.
Минкаб төрагасы 2025-жылы курулуш тармагындагы ички дүң продукциянын көлөмү 2019-жылдагы 58,5 миллиард сомго салыштырмалуу 438,5 миллиард сомду түзүп, тармак алты жылда сегиз эсеге өскөндүгун белгиледи.
Тармактын негизги жетишкендиктери:
- Курулуш тармагына 170 миллиард сомдон ашык инвестиция тартылган;
- Бул каражатка 936 социалдык объектинин курулушу бүткөрүлгөн;
- Социалдык инфраструктурага капиталдык салымдар 13,2 миллиард сомго жеткен;
Бул ийгиликтерге карабастан, премьер-министр бир катар системалуу көйгөйлөрдү аныктады. Ал министрликке төмөнкү милдеттерге көңүл бурууну тапшырды:
- Архитектура жана курулуш тармагындагы мыйзамдык базаны өркүндөтүү,
- Шаар куруу кодексинин долбоорун иштеп чыгууну тездетүү
- мыйзамдарды өркүндөтүү,
- курулуш тармагындагы ачыктыкты жогорулатуу,
- мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлүнүн механизмдерин күчөтүү
Ал ошондой эле жетишилген натыйжаларды эске алуу менен Курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлигинин ишине «жакшы» деген баа берилгенин айтып, ошону менен бирге тармакты мындан ары өнүктүрүү үчүн олуттуу потенциал бар экенин белгиледи.