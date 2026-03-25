17:29
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Кыргызча

Бишкекте искусство университетине 5 кабаттуу кошумча имараты курулууда

Бишкекте Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин 5 кабаттуу кошумча корпусу курулууда. Бул тууралуу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти.

Жаңы имарат окуу жайдын негизги корпусуна жакын, Жантөшев көчөсү, 113 дарегинде жайгашкан. Учурда темир-бетон каркасынын монтаждоо иштери 3-кабатка чейин көтөрүлүп калды. Ал эми жертөлө кабатында кыш коюу иштери толугу менен аткарылып, 1-кабаттын дубалдары 40 пайызга аяктады.

Долбоорго ылайык, окуу корпусу 4 кабаттуу «А» жана 5 кабаттуу «Б» блоктордон туруп, мугалимдер жана студенттер үчүн бардык зарыл болгон заманбап шарттарды камтыйт.

Белгиленгендей, бүгүн министр Нурдан Орунтаев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ал тиешелүү жетекчилерге курулуш иштеринин сапатына жана иштин аткарылыша өзгөчө көңүл бурууну тапшырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367428/
Кароо: 68
Басууга
Теги
25-март, шаршемби
17:08
Сүйүнчү! Ошто үч эм төрөгөн энеге 100 миң сом тапшырылды Сүйүнчү! Ошто үч эм төрөгөн энеге 100 миң сом тапшырылд...
17:00
Бишкекте искусство университетине 5 кабаттуу кошумча имараты курулууда
16:51
Кыргызстанда 150 жеке агенттик жарандарды 26 өлкөгө ишке орноштурат
14:49
Изилдөөлөр аяктады. Барскоон-Бедел жолунда туннель казуу иштери башталды
14:05
Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйнаты эртең, 26-мартта өтөт