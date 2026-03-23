Бишкекте «Манас» маданий борбору курула баштады

Бүгүн, 23-мартта Бишкекте жаңы «Манас» маданий борборунун курулушуна мезгил кутучасы салынды.

Иш-чарага президенттин Иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев катышып, жаңы заманбап «Манас» комплексинин курулушуна расмий түрдө старт берди.

Имараттын жалпы аянты 6681 чарчы метрди түзөт. Долбоордун алкагында курулуш үчүн 2 гектар жер тилкеси бөлүнгөн.

«Манас» комплекси улуттук маданиятты өнүктүрүү, тарыхый-маданий мурастарды сактоо жана ар кандай деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган уникалдуу маданий борбор болуп саналмакчы.

Белгилей кетсек, курулуш иштерин 2027-жылдын экинчи кварталында аяктоо пландалууда. «Манас» борбору толугу менен өзүн-өзү каржылаган, чыгымдарын өз кирешесинин эсебинен жапкан маданий комплекс болот.
Бишкекте «Манас» маданий борбору курула баштады
