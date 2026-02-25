Манас шаарында 6 жаңы мектептин курулушу башталды. Бул тууралуу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги билдирди.
Манас шаарында курулушу башталган мектептердин жана кошумча корпустардын тизмеси:
- Ак-Тилек кичи районундагы Достук көчөсү, 25/2 дарегинде 375 орундуу жаңы мектеп;
- Г. Мамбеталиев көчөсүндө 650 орундуу жаңы мектеп;
- Чолок-Терек айылынын А. Керимбеков көчөсү, 167 дарегинде 275 орундуу жаңы мектеп;
- Спутник кичи районунун Р. Азизов көчөсү, 13 дарегинде жайгашкан мектепке 650 орундуу кошумча корпус;
- № 5 Б. Осмонов атындагы орто мектепке (Л. Фурманов көчөсү, 5) 275 орундуу кошумча корпус;
- № 21 Ж. Болотов атындагы орто мектепке 275 орундуу кошумча корпус.
Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Манас шаарында курула турган социалдык объекттердин долбоорлору менен таанышып, тиешелүү тараптар менен жыйын өткөрдү.
Ошондуктан, үч шаарда республикалык бюджеттин каражаттарына этап-этабы менен жалпысынан 36 жаңы мектеп курулуп жатат. Бишкек шаарында — 20, Ош шаарында — 10 жана Манас шаарында — 6 жаңы мектептин курулушу пландалган.