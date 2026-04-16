Кыргызстанда быйылкы 4 айда 4 миңден ашык үй курулган

2026-жылдын биринчи чейрегинде Кыргызстандагы турак жай курулушунун көлөмү бир топ өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, жалпы аянты 484 миң 200 чарчы метр болгон 4461 турак жай пайдаланууга берилген. Бул 2025-жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 15,6 пайызга жогору.

Расмий маалыматтарга ылайык, турак жай курулушуна негизги капиталга инвестициянын көлөмү 50 миллиард 204,9 миллион сомго жеткен.

Жаңы имараттардын басымдуу көпчүлүгү (4 миң 351) жеке менчикте. Жеке турак жай курулушу 323 миң 200 чарчы метрди түзөт, бул 2025-жылдагы деңгээлдин 109,2 пайызын түзөт.

Социалдык объектилер

Мындан тышкары, жыл башынан бери үч амбулатордук клиника ишке берилди. Мектеп курулушуна 1 миллиард 14,3 миллион сом, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 244,5 миллион сом жана ооруканаларга 22,3 миллион сом инвестиция жумшалды.

Бишкек шаары өсүш боюнча алдыңкы орунда туруп, турак жай курулушу 39 пайызга өскөн. Чүй облусунда ал 19,8 пайызды түзгөн. Ошол эле учурда Ысык-Көл жана Талас облустарында 2025-жылга салыштырмалуу тиешелүүлүгүнө жараша 71,5 жана 85 пайызга төмөндөө катталган.
