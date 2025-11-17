13:02
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Кыргызча

Токмокто 86 жылдык тарыхы бар оорукананын ордуна жаңы имарат курулат

Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Токмок шаарынын мэри Алтынбек Эргешов менен биргеликте шаардагы бир нече курулуш аянтчаларындагы иштердин жүрүшүн текшерди.

Министр иш сапарынын жүрүшүндө Дунларова көчөсүндөгү 27-үйдө жайгашкан эски оорукананын имаратын карап чыкты. Эскирген имараттын ордуна жаңы, заманбап имарат курулат. Долбоор даярдалып, 1939-жылы курулган оорукананы бузуу иштери башталды.

Жугуштуу оорулар бөлүмү 892,4 чарчы метр аянтта курулат, ал эми тез жардам бөлүмү 160 чарчы метр аянтты ээлейт.

Ишти министрликке караштуу «Кыргызкурулуш» мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Долбоорго ылайык, жаңы оорукана эки бөлүмдөн туруп, дарыгерлер жана бейтаптар үчүн бардык зарыл заманбап шарттарды түзөт.

Белгилей кетүүчү нерсе, азыркы оорукананын имараты 86 жыл мурун курулган, ал эми жугуштуу оорулар бөлүмү жана кургак учук диспансери 1965-жылы курулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351165/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
Ош-Бишкек жолундагы мыйзамсыз курулуштар буздурулууда
Кемин районундагы эс алуу жайынын мыйзамсыз курулушу токтотулду
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет
Чүй облусунда кооптуу аймакта курулуп жаткан эс алуу жайы аныкталды
Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулат
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди
Бишкекте бир нече көп кабаттуу үйлөр мыйзамдаштырылды
Курулуш министрлиги 400 үйдү бузуу пландалгандыгы боюнча маалыматты четке какты
Эң көп окулган жаңылыктар
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды
Ош&nbsp;шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт Ош шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт
Шайлоо-2025: БШК дагы 170&nbsp;эл аралык байкоочу катады Шайлоо-2025: БШК дагы 170 эл аралык байкоочу катады
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
17-ноябрь, дүйшөмбү
12:44
«Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды...
12:06
Токмокто 86 жылдык тарыхы бар оорукананын ордуна жаңы имарат курулат
11:29
Пайдалуу кеңеш: Түнкү тамактануунун заяндары
11:20
Бишкекте беш көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулатылды
10:29
Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты