12:06
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты

Кыргыстандын архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Ташкентте аяктаган КМШнын курулуш тармагындагы кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты.

Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, тараптар тажрыйба алмашуу жана турак жай курулушу, архитектура жана заманбап технологияларды ишке ашыруу жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты.

Жолугушуулардын жыйынтыгында министр Нурдан Орунтаев, Өзбекстандын курулуш министри Шерзод Хидоятов жана Тажикстандын архитектура комитетинин төрагасы Низом Мирзозода курулуш тармагында кызматташуу боюнча жол карталарына кол коюшту.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349083/
Кароо: 57
Басууга
Теги
Ош-Бишкек жолундагы мыйзамсыз курулуштар буздурулууда
Кемин районундагы эс алуу жайынын мыйзамсыз курулушу токтотулду
Египетте Газа тилкеси үчүн ок атышууну токтотуу декларациясына кол коюлду
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет
Дональд Трамп: «Газадагы согушту токтотуу боюнча расмий келишимге кол коюлат»
Чүй облусунда кооптуу аймакта курулуп жаткан эс алуу жайы аныкталды
Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулат
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди
Бишкекте бир нече көп кабаттуу үйлөр мыйзамдаштырылды
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
30-октябрь, бейшемби
12:05
UFC 322: Валентина Шевченко 8-жолу титулун коргойт. Машыгуулар кандай жүрүүдө? UFC 322: Валентина Шевченко 8-жолу титулун коргойт. Маш...
11:41
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
11:36
Кар жаашынан улам Төө-Ашууда ири жол кырсыгы болду
11:26
Кыргызстан мыйзам үстөмдүгү индексинде 143 өлкөнүн ичинен 104-орунда турат
11:07
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды