Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды

Тиштин эмалынын түсүнүн өзгөрүшү дайыма эле ооздун гигиенасы жетишсиздиги менен байланыштуу боло бербейт. Бул тууралуу ортодонт Альмудена Эрраис  тиштердин бузулушуна таасир этүүчү негизги факторлорду атаганын  Sterlegrad.ru сайты жазууда.

Адисттин айтымында, тиштердин саргайып кетүүсүнүн негизги себептеринин бири боёгуч каражаттарды үзгүлтүксүз колдонуу. Айрыкча кофе, кызыл шарап, чай сыяктуу суусундуктар эмалдын түсүнүн өзгөрүшүнө алып келет. Пигменти айкын болгон куркума сыяктуу татымалдар да терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Дарыгер экинчи маанилүү фактор катары тамеки тартууну атады. Тамеки түтүнү жана тамекинин курамындагы заттар эмалдын карарып кетишине өбөлгө түзөт, бул тамеки тартуунун узак тарыхында өзгөчө байкалат.

Тиштин саргайышынын үчүнчү себеби катары куракка байланыштуу өзгөрүүлөрдү аныктаган. Дарыгер түшүндүргөндөй, убакыттын өтүшү менен эмаль табигый түрдө жукарып, астындагы дентинди ачып, сары түскө ээ болот.

Төртүнчү фактор кээ бир дары-дармектер болушу мүмкүн, атап айтканда, антибиотиктердин кээ бир түрлөрү. Мындай дары-дармектерди өзгөчө эрте жашта кабыл алуу тиштин түсүнүн өзгөрүшүнө алып келет.

Эгерде адам тиштеринин саргайышына тынчсызданса, дарыгер тиш доктуруна кайрылууну сунуштайт. Эмалдын абалына жана пациенттин каалоосуна жараша профессионалдуу агартуу да, терең тазалоо да мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343919/
Кароо: 122
