Пайдалуу кеңеш: Тез уктап калуу үчүн эмне кылуу керек?

Уйкусуздуктан келип чыккан көйгөйлөрдүн негизги белгиси — көпкө чейин уктай албай калуу болуп саналат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, сиз төшөктө көпкө жатып, кээ бир жагдайларды же башыңызды ооруткан маселелерди сыдырып көрсөңүз, балким, сизде уйкунун бузулушу бар. Дары-дармексиз уктап калууга мүмкүндүк берген бир нече ыкмалар бар.
Тез уктап калуу үчүн эмне кылуу керек?
- Жылдыздарды же башка нерселерди санагыла. Бул тривиалдуу ыкмадай сезилет, бирок көңүлдү ойлорго алаксытуу, тынчсызданган окуялардан арылууга жана тез уктап калууга мүмкүндүк берет.
- Кандайдыр бир тааныш объектти элестетип, аны кылдаттык менен карап чыгууга аракет кылыңыз, аны ой жүгүртүү менен айлантыңыз жана ага чейинки аралыкты өзгөртүңүз.
- Кыялданыңыз же жашоодогу жагымдуу көз ирмемди эстеңиз. Бул кеңешти колдонуп, кээ бир учурларда сиз өзүңүздүн каалооңуз менен башкара турган башкарылуучу түш деп аталган нерсеге чөмүлсөңүз болот.
- Төшөктө ыңгайлуу болуңуз, эс алыңыз жана көз алмаңызды кабактарыңыздын астына бир аз көтөрүңүз. Көздүн бул абалы уйкунун терең фазасы үчүн табигый деп эсептелет жана дененин тезирээк эс алуусуна шарт түзөт.
- Манжаларыңыздын учуна же бетиңизге көңүл буруп, физикалык сезимдерге көңүл буруп көрүңүз. Уйку боюнча илимпоздор бул лайфхак дагы уктатуучу дарысыз тез уктап калууга мүмкүндүк берет деп ырасташат.Кызыгы, эркин фантазия учурунда сиз элестеткен ойлор же нерселер сиздин психикалык абалыңыз жөнүндө көп нерсени айтып турат.