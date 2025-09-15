Кыргызстандык жиу-житсучулар Борбор Азия оюндарында 15 медаль утуп алышты

13-14-сентябрда Ташкентте (Өзбекстан) Борбор Азия оюндарынын алкагында жиу-житсу боюнча мелдештер өттү. Турнирге аймактагы ар кайсы өлкөлөрдөн спортчулар катышты. Кыргызстандык команда жогорку деңгээлдеги даярдыкты көрсөтүп, жалпысынан 15 медаль — 2 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медалга ээ болушту.
Таалайбек Байышев — No-Gi дисциплинасы боюнча (Ошондой эле Гиде коло);
МухаммадАзиз Каимов — No-Gi дисциплинасы боюнча (U18 категориясы).
Күмүш медалдарды жеңип алгандар:
Айша Кулназарова — No-Gi (U14);
Сыймык Номманов — Но-Ги (U14);
Карина Кабирова — Но-Ги жана Ги (U21);
Арууке Баатырбекова — No-Gi and Gi (U16).
Коло сыйлыктарды төмөндөгүлөр алышты:
Кудайназар Акматов — Но-Ги жана Ги;
Ариет Аалиев — No-Gi (U16);
Медет Эргашев — Но-Ги (чоңдор);
Мухаммад Азиз Исламов — Ги (U18);
Ратбек Тажибаев — U21 категориясы, 69 килограмм.