Кыргызстандык жиу-житсучулар Борбор Азия оюндарында 15 медаль утуп алышты

13-14-сентябрда Ташкентте (Өзбекстан) Борбор Азия оюндарынын алкагында жиу-житсу боюнча мелдештер өттү. Турнирге аймактагы ар кайсы өлкөлөрдөн спортчулар катышты. Кыргызстандык команда жогорку деңгээлдеги даярдыкты көрсөтүп, жалпысынан 15 медаль — 2 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медалга ээ болушту.

Алтын сыйлыктарга ээ болгондор:

Таалайбек Байышев — No-Gi дисциплинасы боюнча (Ошондой эле Гиде коло);

МухаммадАзиз Каимов — No-Gi дисциплинасы боюнча (U18 категориясы).

Күмүш медалдарды жеңип алгандар:

Айша Кулназарова — No-Gi (U14);

Сыймык Номманов — Но-Ги (U14);

Карина Кабирова — Но-Ги жана Ги (U21);

Арууке Баатырбекова — No-Gi and Gi (U16).

Коло сыйлыктарды төмөндөгүлөр алышты:

Кудайназар Акматов — Но-Ги жана Ги;

Ариет Аалиев — No-Gi (U16);

Медет Эргашев — Но-Ги (чоңдор);

Мухаммад Азиз Исламов — Ги (U18);

Ратбек Тажибаев — U21 категориясы, 69 килограмм.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343570/
