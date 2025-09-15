11:44
Пайдалуу кеңеш: Тамекини кантип биротоло таштоо керек?

Тамекини таштоо кыйын, бирок ишке ашырууга мүмкүн. Эң негизгиси — чечкиндүүлүк жана туура стратегия керек. Көптөр тамекини таштоонун тез жолун издеп жатышат жана ал чындап эле бар экендигин Almaty.tv сайты билдирет.

Биринчи кадам мотивацияны түшүнүү болуп саналат. Эмне үчүн таштоону каалап жатканыңызды жазыңыз: ден соолук, үй-бүлө, акча сактоо. Бул тизмени көрүнүктүү жерге илип коюңуз.

Экинчи кадам тамекинин санын акырындык менен азайтпай, капысынан тамекини таштоо керек. Организм никотиндин жоктугуна тезирээк ыңгайлашат.

Үчүнчү кадам — ​​бул адатты алмаштыруу. Тамеки чегиңиз келгенде, суу ичиңиз, көнүгүү жасаңыз же жаңгакты чайнаңыз. Бул психологиялык көз карандылыкты азайтат.

Өзгөчө алгачкы жумаларда адамдар тамеки чеккен компаниялардан алыс болуу маанилүү. Жакындардын колдоосу жана чөйрөнүн өзгөрүшү чоң роль ойнойт.
