Кыргызча

Эртең Хорватияда грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталат

Грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 13-21-сентябрь күндөрү Загреб (Хорватия) шаарында өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.

Дүйнө чемпионатына катыша турган грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасынын тизмеси:

Улан Муратбек уулу — 55 кг;

Акыл Сулайманов — 60 кг;

Баяман Каримов — 63 кг;

Раззак Бейшекеев — 67 кг;

Амантур Исмаилов — 72 кг;

Ырыскелди Максатбек уулу — 77 кг;

Бекзат Орункул уулу — 82 кг;

Асан Жанышов — 87 кг;

Үзүр Жузупбеков — 97 кг;

Нурманбет Раймалы уулу — 130 кг.

Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама

командасынын башкы машыктыруучусу — Уран Жузуп уулу.

Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын

улук машыктыруучусу — Азат Бейшебеков.

Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасынын (U23) улук машыктыруучусу — Атай Замирбеков.
