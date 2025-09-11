Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн гречка ден соолук жана узак өмүр үчүн пайдалуу?

Окумуштуулар россиялыктардын сүйүктүү боткосу узак жашоочу белокту өндүрүүгө жардам берерин аныкташты. Бул тууралуу «Российская газета» басылмасы жазып чыкты.
Гречка — ден-соолукка пайдалуу тамак-аштын чыныгы символу, анын курамында 50дөн ашык баалуу заттар бар. Бул дан өсүмдүк протеининин курамы боюнча лидерлердин бири болуп саналат (буурчак өсүмдүктөрүндө гана көп), анын үстүнө белок оңой сиңет.
Гречканын мекени
Гречканын мекени Индия жана Непал, ал жерде 5000 жыл мурун өстүрүлө баштаган. Адегенде бүткүл Азияга жайылып, андан соң Европага келген. Гречка славяндарга 10-кылымда Византиядан алынып келинген, анын атын алган — гречка (грекче) жарма. Грециянын өзүндө ал түрк жармасы, Италияда жана Испанияда — араб деп аталган. Кээ бир тилдерде (мисалы, англис жана немис тилдеринде) үч бурчтуу гречка уруктары бук жаңгагына окшош болгондуктан бук буудайы деп аталат.
Гречканын курамы
Гречка бардык сегиз маанилүү аминокислоталарды (триптофан, лизин, метионин, валин, треонин, лейцин, изолейцин, фенилаланин) жана көп санда камтыйт. Өсүмдүк азыктарынын ичинен соя жана буурчак өсүмдүктөрү гана көбүрөөк, бирок алар гречкадан жакшы сиңишет. Гречка тамак сиңирүү системасына жакшы таасир этет — анын курамында сиңирүү, боор менен уйку безинин секретордук функциясын жакшыртуучу клетчатка көп. Мындан тышкары, протеиндин көптүгүнөн жана аз калориялуулугунан улам гречка диета кармоо үчүн пайдалуу — ал узак убакыт бою токчулук сезимин берет жана сиз көпкө тамактангыңыз келбейт.
Гречка жана узак жашоо
Гречка организмдеги протеиндерди (вегетариандар аны баалайт) иштеп чыгууга көмөктөшөт жана Сибирь федералдык университетинин окумуштууларынын жаңы изилдөөсү көрсөткөндөй, бул белоктордун курамында организмдин клеткаларын картаюудан коргоп, жашоонун узактыгын узартууга жардам берген, ошондой эле стресске туруктуулукту жогорулатат.