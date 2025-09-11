11:26
Криштиану Роналду «Бардык убакыттардын эң мыкты футболчусу» сыйлыгын алды

Португалия курама командасынын капитаны жана Сауд Аравиянын «Аль-Наср» командасынын жылдыз чабуулчусу Криштиану Роналду Премьер-Лиганын сыйлык тапшыруу аземинде «Бардык мезгилдердин эң мыкты футболчусу» сыйлыгын алды. Бул тууралуу «Чемпионат» басылмасы жазып чыкты.

Лиганын расмий билдирүүсүндө 40 жаштагы Криштиану «бүтүн бир доорду аныктап, дүйнөлүк футболдо өчпөс из калтырды» деп айтылат. Футболчу өзү аземге катышкан жок, бирок уюштуруучулар жылдыз алдыга сыйлык алып, сөз сүйлөп жаткан видеону көрсөтүштү.

Роналду France Football басылмасынын эң абройлуу футболдук жеке сыйлыгынын беш жолку жеңүүчүсү болгон «Алтын топтун» ээси. Кошумчалай кетсек, португалиялыктар футбол тарыхындагы эң көп гол киргизүү боюнча рекорддун ээси — 943 гол.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343077/
Кароо: 106
