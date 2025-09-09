12:47
Пайдалуу кеңеш: Балдар козу карын жесе болобу? Дарыгер талашка чекит койду

Россиянын Саламаттыкты сактоо министрлигинин В.И.Шумаков атындагы Улуттук медициналык илимий-изилдөө жана трансплантология борборунун педиатрия бөлүмүнүн башчысы Екатерина Шадрина балдар кайсы жашка чейин козу карын жебеши керектигин айтты. Бул тууралуу NEWS.ru сайты жазып чыкты.

Балдар дарыгеринин айтымында, бул козу карындар эки жашка чейинки балдарга туура келбейт. Ал түшүндүргөндөй, бул азыктын курамында хитин бар, ал адам организмине дээрлик сиңбейт.

— Козу карындарда хитин деген табигый полисахарид бар. Ал ошондой эле кээ бир курт-кумурскалар менен муунак буттуулардын катуу сырткы кабыгын түзөт. Ал дээрлик биздин организмге сиңбейт. Эки жашка чейинки балдарга козу карындарды жегенге таптакыр сунушталбайт. Эки жаштан беш жашка чейинки балдар өнөр жайда өстүрүлгөн козу карындарды, мисалы, шампиньондорду жесе болот. Баланын тамак сиңирүү системасы, адатта, 12 жашка чейин толук калыптанат, бул оор тамактарды жакшы сиңирүү мүмкүнчүлүгүн берет — деп белгиледи Шадрина.
