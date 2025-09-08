16:19
Эртең Бишкекте Кыргызстан — Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт

Эртең, 9-сентябрда Кыргызстан менен Шри-Ланка беттеши өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, мелдеш саат 20:00дө Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо башталат. Ошондой эле оюн алдында саат 18:00дө күйөрмандар үчүн чоң шоу-программа тартууланат. Билеттер Ticket.kg сайтында сатылууда.

Кыргызстандын U-23 Олимпиадалык курамасы 2026-жылкы Азия Кубогунун тандоо турунда ийгиликтүү башталыш жасап, Палестина курама командасын 2:1 эсебинде жеңген. Ал эми экинчи беттешинде Өзбекстан менен ойноп, беттеш 2:2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады.

Азия Кубогунун финалдык этабы 2026-жылдын январь айында Сауд Аравияда өтөт.
