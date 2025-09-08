Пайдалуу кеңеш: Боордун саламаттыгына пайдалуу азыктар аталды

Боорго эң пайдалуу азыктардын бири — быштак. Ден соолукка жакшы таасир этиш үчүн аны күнүнө 50 граммдан кем эмес жеш керек. Бул тууралуу диетолог жана гепатолог Нурия Дианова жазгандыгын Gazeta.ru сайты билдирет.
«Ден соолукту чыңдоо үчүн аны күнүнө 50 граммдан кем эмес жеш керек, бирок көбүрөөк жеш керек. Ал экиден жети пайызга чейин май болушу керек, ал эми быштактын майлуулугу нөлдөн эки пайызга чейин болушу керек. Быштактын курамында боордогу майдын көлөмүн азайтууга жардам берген аминокислота метионин бар», — деп түшүндүрдү дарыгер.
Ошол эле аминокислота сулуда кездешет, ошондуктан Дианова эртең мененки тамакка сулу, гранола же мюсли жегенге кеңеш берет.
«Боткого сүт тикенин урукунун урбехин кошсоңуз болот. Анын курамында өт жолдорунун иштешин жакшыртуучу силимарин заты бар. Ошондой эле боор клеткаларын ар кандай терс таасирлерден коргойт. Ал эми рационуңузга итмүрдүн кайнатмасын кошсоңуз болот. Гепатит, холецистит, циррозго пайдалуу», — деп кошумчалады дарыгер.