Пайдалуу кеңеш: Анарды уруктары менен жесе болобу?

Анарды сүйгөндөр эки түргө бөлүнөт. Айрымдары түштүк мөмөсүн данексиз гана жешет. Ал эми башкалары анын данынан өзөк менен бирге ырахат алууну каалашат. Бул тууралуу Radarmedia.net сайты жазып чыкты.
Бирок алардын кайсынысы туура? Бул суроого гастроэнтеролог Наталья Ковалева өзүнүн Instagram баракчасында толук жооп берди.
Анардын касиеттери, каршы көрсөтмөлөрү жана пайдасы тууралуу айтып берип, адис ашказан эрозиясы жана жарасы менен ооруган адамдар аны дан менен жебеши керектигине көңүл бурду.
Анардын уруктарын ар бир адам жесе болот, ал тургай жеш керек. Анткени алардын курамында чексиз сандагы пайдалуу заттар бар: татаал углеводдор, полисахариддер, крахмал, клетчатка.
Бул заттардын баары адамдын ичеги-карын трактынын иштеши үчүн абдан маанилүү, анын перистальтикасынын иштешине жардам берет жана токсиндерди жок кылууга көмөктөшөт.