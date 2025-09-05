11:28
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды

Маданият министрлиги
Фото Маданият министрлиги. Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды

«Ала-Тоо» кинотеатрында Түрк кино күндөрүнүн салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Бул тууралуу Маданият министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, ачылышта түрк жылдыздары — актрисалар Дамла Сөнмез, Йылдыз Чагры Атиксой, Эжем Сена Байыр жана Дуйгу Мержан, ошондой эле актёрлор Барыш Кылыч менен Аныл Алтан кызыл килемдин ардактуу коноктору болушту.

Эскерте кетсек, 4-8-сентябрда Бишкекте кыргыз-түрк маданий байланыштарын чыңдоо жана түрк кинематографиясын жайылтуу максатында «Түрк киносунун күндөрү» маданий иш-чарасы өтүп жатат.

Көрсөтүүлөрдүн программасы:

• 4-сентябрь: «Хемменин өлгөн күндөрүнүн бири» — реж. Мурат Фыратоглу

• 5-сентябрь: «Сүйүү байланыштары» — реж. Хакан Куршун

• 6-сентябрь: «Акылдан жүрөккө» — реж. Өзер Фейзиоглу

• 7-сентябрь: «Хай Хак Карагөз — Хаживат» (анимациялык тасма) — реж. Кенан Акташын

• 8-сентябрь: «Эрке» — реж. Онур Үнлү

Бардык көрсөтүүлөр «Ала-Тоо» кинотеатрында өтөт жана кирүү акысыз.
