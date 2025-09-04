15:04
Быйыл сасык тумоого каршы вакцинага дээрлик 20 миллион сом бөлүнгөн

Кыргызстанда 2025-жылы сасык тумоого каршы вакцина сатып алууга 19,99 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинен билдиришти.

Башкармалыктын адистеринин айтымында, вакцинанын 63 миң 734 дозасы (Гриппол плюс) сатылып алынат. Келишимге ылайык, сентябрь айында жеткирүүлөр күтүлүүдө, андан кийин дары аймактарга бөлүштүрүлөт.

Салыштыруу үчүн карап көрсөк: 2024-жылы сасык тумоого каршы 67,8 миң доза, 2023-жылы — 90,7 миң, 2022-жылы — 82,7 миң доза сатылып алынган.

Эмдөө акысыз жана биринчи кезекте тобокелдик топторундагы адамдарга арналган, атап айтканда:

саламаттыкты сактоо кызматкерлери;

өнөкөт оорулары бар адамдар;

көп ооруган балдар;

65 жаштан ашкан адамдар;

кош бойлуу аялдар.

Дарыгерлер аны эпидемиялык сезон башталганга чейин алууну сунушташат.

Адистердин айтымында, КРВИ сезону адатта октябрда башталып, март айына чейин созулат, сасык тумоо оорусу ноябрдын аягынан январга чейин байкалат. Чокусу адатта декабрь-январь айларында болот.

Эгерде балада КРВИ белгилери пайда болсо, айыкканга чейин аны мектепке же бала бакчага жибербөө, дарыгерге кайрылуу сунушталат.

Оорулуу чоңдорго өз убагында изоляцияга алуу жана өз алдынча дарыланбоо сунушталат.
