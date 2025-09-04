11:56
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Тамеки тарткандарга жетишпей турган витамин аталды

Тамеки тартуу организмдеги С витамининин деңгээлине таасирин тийгизет. Чылым чеккендердин кан плазмасында аскорбин кислотасынын деңгээли тамеки тартпагандарга караганда бир топ азыраак болот, ал тургай тамак-аштан витаминди бирдей кабыл алганын психиатр жана нарколог Руслан Исаев билдирди. Бул тууралуу Gazeta.ru сайты жазып чыкты.

«Бул тамекинин күйүүсү катуу кычкылдануу стрессин пайда кылганы менен түшүндүрүлөт. Ал эми негизги антиоксиданттардын бири болгон С витамини эркин радикалдарды нейтралдаштырууга тезирээк сарпталат. Мындан тышкары, тамеки чегүүчүлөр аскорбин кислотасынын метаболизмин тездетип, анын бөлүнүп чыгышы көбөйөт», — деп белгиледи дарыгер.

Дарыгер бул адаты жок адамдарга караганда тамеки тарткандарга С витаминин көбүрөөк алууну сунуштайт. Атап айтканда, тамеки чеккендер үчүн суткалык норма жалпы калктын сунуштарына салыштырмалуу болжол менен 35 мг көбөйөт.

«Бирок, тамеки чегүү менен шартталган С витамининин жетишсиздигин бир гана тамак-аш же кошумчалар менен толуктоо мүмкүн эмес экенин баса белгилей кетүү керек. Витамин С иммундук системаны, кан тамырлардын ден соолугун, терини жана антиоксиданттарды коргоо үчүн керек», — деди врач.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342176/
Кароо: 67
