Кара чай менен кара кофе организмге ар кандай таасир этет. Ошол эле учурда бул суусундуктардын кайсынысы пайдалуу экени боюнча талаш-тартыштар көп болот. Бул тууралуу Эл аралык эпидемиология журналы жазып чыкты.
Кара кофенин ден соолукка кандай пайдасы бар?
Кара кофеге башка эч нерсе кошулбаганда, анын ичинде каймак, сүт же канттын курамында калориясы азайып, ден-соолукка пайдалуу болот.
Кара кофе ден соолукту сактоо үчүн зарыл болгон көп сандагы антиоксиданттарды камтыйт. Ал ошондой эле жогорку кофеинди камтыйт.
Эл аралык эпидемиология журналында жарыяланган изилдөө кара кофе ичкен адамдарда семирүү жана 2-типтеги диабет коркунучу аз экенин көрсөттү.
Мындан тышкары, кара кофе абдан аш болумдуу жана форманы сактоого жардам берет. Ошондой эле машыгуу алдында эң сонун суусундук, анткени ал сергек болууга жардам берет.
Кара чайдын пайдасы
Кара чай - чай жалбырактарын ысык сууга демдеп даярдалат. Бул ден соолукка көптөгөн пайдасы бар жана бай даамы бар аз калориялуу суусундук.
Көрүнүп тургандай, кара чай менен кофе окшош, бирок алардын кофеин жана аш болумдуу заттары айырмаланат. Кофеге салыштырмалуу чайдын курамында кофеин аз.
Эл аралык эпидемиология журналында жарыяланган изилдөө кара чай ичкен адамдар арыктаганын көрсөттү. Кара чайдын дагы бир катар башка пайдасы бар, мисалы, холестеролду түшүрүү, жүрөктүн ден соолугун чыңдоо жана концентрацияны жакшыртуу.
Кайсынысы ден соолукка пайдалуу?
Кара чай менен кара кофенин ортосундагы тандоо сиз издеп жаткан пайдага жараша болот. Эгер сиз машыгуу залында машыгууну баштоо үчүн энергияны жогорулатууну издеп жатсаңыз, анда кара кофе идеалдуу, бирок кофеинди азайтууну кааласаңыз, кара чай жакшыраак.
Кара чай менен кофеге ар кандай ингредиенттерди кошуп, ден-соолукка пайдалуу болушу мүмкүн.
Эки суусундуктун тең калориясы аз жана арыктагысы келгендер үчүн эң сонун вариант. Бирок, сиз үчүн эң жакшы суусундукту тандоо сиздин муктаждыктарыңыздан көз каранды.