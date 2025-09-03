12:34
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кара чай же кофе — кайсы суусундук пайдалуу?

Кара чай менен кара кофе организмге ар кандай таасир этет. Ошол эле учурда бул суусундуктардын кайсынысы пайдалуу экени боюнча талаш-тартыштар көп болот. Бул тууралуу Эл аралык эпидемиология журналы жазып чыкты.

Кара кофенин ден соолукка кандай пайдасы бар?

Кара кофеге башка эч нерсе кошулбаганда, анын ичинде каймак, сүт же канттын курамында калориясы азайып, ден-соолукка пайдалуу болот.

Кара кофе ден соолукту сактоо үчүн зарыл болгон көп сандагы антиоксиданттарды камтыйт. Ал ошондой эле жогорку кофеинди камтыйт.

Эл аралык эпидемиология  журналында жарыяланган изилдөө кара кофе ичкен адамдарда семирүү жана 2-типтеги диабет коркунучу аз экенин көрсөттү.

Мындан тышкары, кара кофе абдан аш болумдуу жана форманы сактоого жардам берет. Ошондой эле машыгуу алдында эң сонун суусундук, анткени ал сергек болууга жардам берет.

Кара чайдын пайдасы

Кара чай - чай жалбырактарын ысык сууга демдеп даярдалат. Бул ден соолукка көптөгөн пайдасы бар жана бай даамы бар аз калориялуу суусундук.

Көрүнүп тургандай, кара чай менен кофе окшош, бирок алардын кофеин жана аш болумдуу заттары айырмаланат. Кофеге салыштырмалуу чайдын курамында кофеин аз.

Эл аралык эпидемиология  журналында жарыяланган изилдөө кара чай ичкен адамдар арыктаганын көрсөттү. Кара чайдын дагы бир катар башка пайдасы бар, мисалы, холестеролду түшүрүү, жүрөктүн ден соолугун чыңдоо жана концентрацияны жакшыртуу.

 Кайсынысы ден соолукка пайдалуу?

 Кара чай менен кара кофенин ортосундагы тандоо сиз издеп жаткан пайдага жараша болот. Эгер сиз машыгуу залында машыгууну баштоо үчүн энергияны жогорулатууну издеп жатсаңыз, анда кара кофе идеалдуу, бирок кофеинди азайтууну кааласаңыз, кара чай жакшыраак.

 Кара чай менен кофеге ар кандай ингредиенттерди кошуп, ден-соолукка пайдалуу болушу мүмкүн.

 Эки суусундуктун тең калориясы аз жана арыктагысы келгендер үчүн эң сонун вариант. Бирок, сиз үчүн эң жакшы суусундукту тандоо сиздин муктаждыктарыңыздан көз каранды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342041/
Кароо: 35
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жашыл банан жегенде организмде эмне болот?
Пайдалуу кеңеш: Ашыкча телевизор көрүүнүн зыяндары
Пайдалуу кеңеш: Күздүн алдында иммунитетти кантип чыңдоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Эртең мененки тамакта балмуздак жесе болобу?
Пайдалуу кеңеш: Балдардын тиштерине кантип кам көрүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Аз айлык менен кантип эс алуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кант кошулган чайдын зыяны барбы?
Пайдалуу кеңеш: Бадыраңдын ден соолукка пайдалары
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар бактылуулуктун сырын ачты
Пайдалуу кеңеш: Ден соолугуңуздун чыңдыгын кантип билсе болот?
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39&nbsp;пайызга кыскарды Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39 пайызга кыскарды
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
3-сентябрь, шаршемби
12:29
Пайдалуу кеңеш: Кара чай же кофе — кайсы суусундук пайдалуу? Пайдалуу кеңеш: Кара чай же кофе — кайсы суусундук пайд...
12:08
Жогорку Кеңеш Канат Сагынбаевди эмгек министри кылып бекитти
11:44
Жалал-Абад мэри шаардын атын өзгөртүүнү сунуштады
11:18
Пекин парады. Си Цзиньпин, Путин жана Жапаров Кытай армиясы куралдарын көрүштү
11:09
Эл өкүлү Эр-Төштүк эпосу тууралуу мультфильм тартууга каражат бөлүүнү сунуштады