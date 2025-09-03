Азия кубогу U-23: Бүгүн кыргызстандык футболчулар Палестина менен беттешет

Бүгүн, 3-сентябрда Бишкекте футбол боюнча U-23 Азия кубогунун тандоо оюндары башталат. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо саат 20:00 кыргызстандык жаш футболчулар Палестина командасы менен беттешет
Турнирдин «Е» тайпасында Кыргызстан, Өзбекстан, Палестина жана Шри-Ланка командалары күч сынашат.
Оюндардын жүгүртмөсү:
3-сентябрь, 16:00 — Өзбекстан — Шри-Ланка;
20:00 — Палестина — Кыргызстан.
6-сентябрь, 16:00 — Шри-Ланка — Палестина;
20:00 — Кыргызстан — Өзбекстан.
9-сентябрь, 16:00 — Өзбекстан — Палестина;
20:00 — Кыргызстан — Шри-Ланка.
Белгилей кетсек, Кыргызстандын U-23 Олимпиадалык курамасы 2025-жылдын 15-августунан бери Бишкек шаарында команданын башкы машыктыруучусу, бразилиялык адис Эдмар Ласерданын жетекчилиги алдында окуу-машыгуу жыйындарын өткөрдү.
Тандап алуу оюндарга жалпы 44 курама катышып, алар 11 тайпага бөлүнгөн. Ал эми, 2026-жылкы U-23 Азия Кубогунун финалдык этабы 2026-жылдын январь айында Сауд Арабиясында өтүп, ага 16 курама жолдомо алат.