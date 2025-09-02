Бишкекте 23 жашка чейинкилер арасында Азия кубогуна тандоо оюндары өтөт

23 жашка чейинки олимпиадалык курама командалар арасында 2026-жылы өтүүчү Азия Кубогуна тандоо оюндары 3-9-сентябрь аралыгында Бишкекте өтөт.Бул тууралуу 24.kg агентигине Кыргызстандын футбол союзунан билдиришти.
Маалыматка ылайык, бардык беттештер Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо өтөт.
Кыргыз Республикасынын курама командасы Өзбекстан, Палестина жана Шри-Ланка курамалары менен Е тайпасында ойнойт.
«Биздин команда башкы машыктыруучу, бразилиялык адис Эдмар Ласерданын жетекчилиги астында машыгууда. Кыргыз курама командасынын катышуусундагы беттештер оюн-зоок жана концерттик программалар менен коштолот. Тандоо мелдештерине 11 тайпага бөлүнгөн 44 команда катышууда. 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия Кубогунун финалдык баскычы Сауд Арабиянын эң мыкты командасы 206 январда өтөт. финалдык баскычка өтүү», — деп айтылат билдирүүдө.
Оюндардын ырааттамасы:
3-сентябрда — Өзбекстан — Шри-Ланка. Башталышы: 16:00;
3-сентябрда — Палестина — Кыргызстан. Башталышы: 20:00;
6-сентябрь — Шри-Ланка — Палестина. Башталышы: 16:00;
6-сентябрда — Кыргызстан — Өзбекстан. Башталышы: 20:00;
9-сентябрда — Өзбекстан — Палестина. Башталышы: 16:00;
9-сентябрда — Кыргызстан — Шри-Ланка. 20:00 башталат.